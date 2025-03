Nella giornata di ieri Bruno Conti ha compiuto 70 anni. E per l'occasione, è stata organizzata una grande festa per l'ex campione presso il Billions di Roma. Presenti tanti ex calciatori giallorossi e personaggi del mondo del calcio, da Daniele De Rossi e Vincent Candela, fino a Simone Perrotta, Max Tonetto, Luca Toni e Davide Moscardelli. Bruno Conti si è cimentato anche nel canto, intonando "Grazie Roma".

