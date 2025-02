X, la Roma omaggia il riconoscimento di Venditti a Sanremo: "Hanno celebrato la tua carriera, complimenti Antonello" (FOTO)

Ieri sera si è concluso il Festival di Sanremo dopo 4 serate molto intense. Oltre ad Edoardo Bove, Carlo Conti per la finale ha deciso di chiamare anche Antonello Venditti. Al cantautore romano è stato consegnato il premio alla carriera e l'episodio non poteva che rimanere inosservato. La Roma, infatti, in onore dell'artista che ha scritto l'inno giallorosso l'ha voluto omaggiare con un post sul proprio profilo X: "A Sanremo hanno celebrato la tua carriera. Noi cantiamo il tuo amore per la Roma, da sempre. Complimenti per questo grande riconoscimento Antonello".

