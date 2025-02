X, Drogba difende Mourinho: "Come può mio 'padre' essere razzista? La sua storia parla per lui"

Didier Drogba prende le difese di José Mourinho dopo le recenti accuse rivolte al tecnico portoghese. L’ex attaccante ivoriano, attraverso i suoi profili social, ha espresso il proprio sostegno all’attuale allenatore del Fenerbahçe, smentendo qualsiasi accusa di razzismo. Il riferimento è al duro comunicato del Galatasaray, che ha annunciato di voler denunciare il tecnico portoghese per le pesanti critiche che ha rivolto agli arbitri turchi.

"Caro Galatasaray, sai quanto sia stato orgoglioso di indossare la maglia giallorossa e quanto ami il club più vincente della Turchia. Le rivalità possono essere accese e passionali, e ho avuto la fortuna di viverle anch'io nella stagione 2014-15", ha scritto Drogba.

"Ho letto i recenti commenti su José Mourinho, ma credetemi: lo conosco da 25 anni e non è razzista. La sua storia, passata e recente, lo dimostra. Concentriamoci sulle partite, sosteniamo i nostri leoni e vinciamo il campionato per avvicinarci alla quinta stella. Come può il mio 'papà' essere razzista? Forza ragazzi", ha concluso l’ex bomber del Chelsea.

Dear @GalatasaraySK

You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!

We all know how passionate and heated rivalries can be, and I’ve been lucky enough to experience it.

Ive seen the recent comments about Jose…

— Didier Drogba (@didierdrogba) February 26, 2025