Totti e Del Piero protagonisti dello spot di Captain America: "(Non) c'è solo un capitano" (VIDEO)

Il prossimo 12 febbraio uscirà nelle sale italiane "CaptainAmerica: Brave New World", e per il lancio in Italia la Marvel ha usato due attori di eccezione: Francesco Totti e Alessandro Del Piero. I due, nello spot, palleggiano e si rincorrono tra le vie di Roma per raggiungere lo Stadio Olimpico. Una volta arrivati, si trovano di fronte il vero Captain America (interpretato da Anthony Mackie). "Hai capitano che capitano stavano aspettando?", dice Del Piero a Totti. "È Captain America", risponde il pupone.

