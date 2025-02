Social, Svilar ricorda l'appuntamento per le donazioni del sangue di venerdì. Il portiere: "Un gesto d'amore" (VIDEO)

Venerdì 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, la Roma ha organizzato un appuntamento per la donazione del sangue a Piazza del Campidoglio. L'evento è stato sottolineato dalla Roma sui social con un video in cui Svilar ricorda l'appuntamento, per la donazione destinata ai pazienti di Oncologia Pediatrica, a partire dalle 8 di venerdì e fino alle 13.

