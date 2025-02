Instagram, Rensch esulta per ieri: "Grande prova di squadra!"

Con un post sul suo profilo Instagram, il nuovo acquisto della Roma, il terzino olandese Devyne Rensch ha festeggiato la prima prestazione disputata in casa, davanti ai tifosi giallorossi: "Grande prova di squadra ieri! Orgoglioso di giocare la mia prima partita davanti a tutti voi”. ??". L'esterno, arrivato nel mercato di gennaio, raggiunge la seconda presenza in campionato: 80 minuti in campo, 4 duelli vinti su 6 e 21 passaggi riusciti su 26 (81%). Nella partita con il Napoli i giallorossi hanno raggiunto il pareggio in extremis con una gran volée di Angeliño.

