Dopo l'1-1 al do Dragão, domani alle 18.45 la Roma ospita il Porto nel secondo round del playoff di Europa League per accedere agli ottavi di finale della competizione europea. Nel tardo pomeriggio la squadra di Martin Anselmi è arrivata nella Capitale, come mostrano i social del club portoghese, e in serata il tecnico e Vieira parleranno in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico.