Il mondo dell'NBA è stato scosso da un clamoroso scambio di mercato: Luka Doncic passa incredibilmente dai Dallas Mavericks ai Los Angeles Lakers, mentre Anthony Davis fa il percorso inverso. Tra i numerosi commenti apparsi sui social spicca quelli di Mats Hummels, il quale ha commentato la vicenda su X: "Grazie a Dio i calciatori non possono essere scambiati in questo modo".

Thank god you can‘t get traded like this as a football/soccer player ?

— Mats Hummels (@matshummels) February 2, 2025