Lutto nel mondo del calcio: è morto Pinto da Costa, storico presidente del Porto. Mourinho: "Sempre grato per la sua fiducia", Villas-Boas: "Ha dato anima e corpo al Club" (FOTO)

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 87 anni Jorge Nuno Pinto da Costa, storico presidente del Porto dagli anni '80 al 2024 e vincitore, oltre a numerosi trofei nazionali, di ben 2 Champions League. L'ex allenatore giallorosso José Mourinho ha deciso di ricordarlo con un emozionante post su Instagram: "“Mourinho, lei è stato l'allenatore che mi ha dato più gioia": queste sono le sue parole PRESIDENTE, le mie sono ‘Mi sento un enorme onore a far parte della sua storia, e le sarò sempre grato per la sua fiducia e l'influenza che ha avuto sulla mia carriera’: così ci siamo salutati quando ci siamo incontrati la scorsa estate nella sua amata città. Il sorriso del primo giorno, la gioia dell'ultima volta che siamo stati insieme. Il PRESIDENTE, il mio PRESIDENTE".

Non è mancato ovviamente un pensiero del Porto che ha pubblicato un video che ripercorre la storia del presidente alla guida del club portoghese: "Jorge Nuno Pinto da Costa: una vita dedicata al Porto Football Club".

Jorge Nuno Pinto da Costa: uma vida dedicada ao Futebol Clube do Porto ? pic.twitter.com/o8pSYOz8Bl — FC Porto (@FCPorto) February 15, 2025

Anche l'attuale presidente del Porto André Villas-Boas ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sito ufficiale dopo la scomparsa del suo predecessore: "Questo è un momento di profonda costernazione e tristezza per tutti i Portisti e per il calcio nazionale e internazionale. Stiamo assistendo alla partenza di un uomo che ha segnato il FC Porto, i suoi membri e i suoi tifosi, il Portismo, la città di Porto, la regione settentrionale e il Paese. Il Presidente dei Presidenti ha dedicato tutta la sua vita a portare il nome dell'istituzione ai vertici del mondo. Si è dato anima e corpo al Club e lungo il percorso ha formato uomini e donne, giocatori e atleti orientati alla vittoria e basati sulla difesa dei più alti principi con cui ha difeso il nostro simbolo e ha contribuito a plasmare i valori del Futebol Clube do Porto. Il FC Porto lo abbraccerà nell'eternità, sempre guidato dal suo amore per il club. Alla famiglia in lutto, ai figli Alexandre e Joana, le mie più sentite condoglianze”.

