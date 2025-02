L'ex attaccante della Roma Justin Kluivert (in giallorosso dal 2018 al 2020) attualmente in forza al Bournemouth, è in attesa del suo primogenito. Il giocatore ha postato un video divertente sui social con la compagna all'ospedale prossima al parto e l'olandese che balla sorridendo, sulle note della canzone "Push It" (Spingi) di Salt-N-Pepa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SPORTbible (@sportbible)