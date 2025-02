La Roma ha chiuso il mercato con il botto e tra i tre colpi conclusi nell'ultimo giorno della sessione invernale c'è anche Assan Salah-Eddine, arrivato a titolo definitivo dal Twente per 8 milioni di euro più 2 di bonus. Il terzino sinistro ha pubblicato sui social alcuni scatti delle sue prime ore in giallorosso: "Pronto a dare tutto per la Roma. Daje Roma!", la didascalia che accompagna le foto postate su Instagram.

