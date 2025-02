Battuto il Porto 3-2 all'Olimpico dopo l'1-1 al do Dragão, la Roma accede agli ottavi di finale di Europa League dove affronterà l'Athletic. Mats Hummels, in panchina sia nella sfida d'andata sia di ritorno con il Porto, sorride per il passaggio del turno condividendo su Instagram uno scatto che lo ritrae sorridente nel corso dell'allenamento odierno a Trigoria: "Mood".