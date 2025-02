Instagram, Pisilli dopo il rinnovo: "Da dodici anni la Roma è la mia seconda famiglia. Il sogno continua" (FOTO)

Dopo l'annuncio del rinnovo di contratto fino al 2029 con la Roma, Niccolò Pisilli ha affidato a Instagram le sue emozioni: "Da dodici anni la Roma è la mia seconda famiglia. Per me è sempre stato un sogno indossare la maglia giallorossa ed è impossibile riuscire a spiegare tutte le emozioni che sto vivendo. Rappresentare questo Club è un onore. Ci saranno giorni felici e ne arriveranno altri più difficili, ma io darò sempre tutto me stesso per i nostri colori. Il sogno continua, grazie Roma".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICCOLÒ PISILLI (@niccolopisilli)