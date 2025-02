Instagram, Mourinho ironico contro il Galatasaray. Icardi risponde: "The Crying One" (FOTO)

José Mourinho torna ad alimentare le polemiche in Turchia. Lo Special One, allenatore del Fenerbahce, tramite il suo profilo Instagram ha condiviso un post ironico in cui si scaglia contro il Galatasaray (impegnato ieri sera nel match contro il Gaziantep). L'ex allenatore della Roma ha paragonato il club di Istanbul ad una squadra di pallamano. Questo perché, durante la partita, l'arbitro non ha sanzionato un evidente fallo di mano di Davinson Sanchez in area di rigore. Mourinho ha poi continuato scrivendo: "Nella Coppa del Mondo di pallamano che si è conclusa domenica scorsa, il mio Portogallo ha raggiunto brillantemente le semifinali e voglio complimentarmi con loro per questo risultato e per l'impatto che creerà sulle giovanili del nostro Paese". Non si è fatta attendere la risposta di Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray, che ha prontamente risposto allo Special One pubblicando tra le storie una foto del suo libro con il titolo modificato in "The Crying One". L'ex punta dell'Inter ha poi continuato, pubblicando altre storie provocatorie. Prima con alcune foto in cui esulta e che lasciano presagire un messaggio a Mourinho, poi ripescando una partita del Fenerbahce in cui si vede chiaramente Dusan Tadic colpire la palla con il braccio largo in area di rigore, rilanciando la frase usata dall'allenatore portoghese sul Mondiale di pallamano. Infine, Icardi ha concluso con un video in cui di un vecchio Galatasaray-Fenerbahce, in cui lo stesso argentino viene buttato a terra in area di rigore da una manata di un difensore avversario. Il tutto poi accompagnato dalla sigla del noto videogioco "Angry Birds".

