Instagram, Mancini: "Insieme". Koné e il lupo che mangia la carbonara: "In missione verso il turno successivo" (FOTO)

"INSIEME" questo il messaggio, interamente in maiuscolo, accompagnato da due cuori, rigorosamente uno giallo e uno rosso, pubblicato da Gianluca Mancini su Instagram. Il difensore ha sottolineato la prestazione di ieri sera con una foto dell'esultanza della squadra.

Anche Manu Koné ha pubblicato una serie di foto che culminano in un'immagine creata con l'intelligenza artificiale in cui un lupo è intento a mangiare un piatto di carbonara. "Grande prestazione stasera in casa, in missione verso il turno successivo" il messaggio del francese sui social.