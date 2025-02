Arrivato durante la finestra del calciomercato invernale, Lucas Gourna-Douath è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia giallorossa. A due giorni dalla sfida col Venezia, in programma domenica alle 12,30 al Penzo, il centrocampista ha pubblicato un video su Instagram scrivendo: "Per la maglia, per la gente, per la Roma".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Gourna Douath ?? (@l.gourna27)