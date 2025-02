Instagram, incredibile Riise: fa 24 ore sul tapis roulant. L'ex terzino della Roma: "Orgoglioso del mio traguardo" (VIDEO)

Immaginate di correre su un tapis roulant per 24 ore consecutive. John Arne Riise l'ha fatto davvero. L'ex terzino sinistro della Roma, in occasione di un'iniziativa benefica per raccogliere fondi, ha partecipato ad una massacrante sfida sul tapis roulant, completando le 24 ore massime che erano a disposizione, nelle quali ha percorso 172 chilometri.

Oggi 44enne, Riise ha commentato così sui social la sua impresa di cui ha postato la parte conclusiva nel video: "Orgoglioso del mio traguardo in particolare pensando a come stavo 4 mesi, sia fisicamente che mentalmente. L'ho fatto per una grande causa: la salute mentale". Nei mesi passati, infatti, Riise era apparso particolarmente sovrappeso rispetto alla forma fisica mostrata durante la sua carriera tra Ligue 1, Premier League e Serie A.

La sfida, durata da venerdì a sabato scorso, è stata la "più dura e intensa che abbia mai affrontato" ha detto Riise al Daily Mail. Specificando poi il piano di recupero: "Ora vado a casa, faccio una doccia, metto i piedi sul divano, ordino il kebab più grande di sempre con salsa piccante, Pepsi, caramelle e non mi muovo per due giorni".