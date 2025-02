La Roma perde 3-1 contro il Milan nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia e dice addio alla competizione. All'indomani della partita Mats Hummels ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un pensiero sulla prestazione fornita a San Siro: "Non abbiamo giocato una brutta partita, ma purtroppo non abbiamo segnato abbastanza e io ho preso troppe decisioni difensive sbagliate dopo il 41° minuto".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mats Hummels (@aussenrist15)