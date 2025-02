Instagram: i Friedkin celebrano l'All Associates Day. E spuntano le maglie di Dybala e Pellegrini (FOTO)

Il Friedkin Group ha celebrato nei giorni scorsi l'All Associates Day, evento dedicato ai dipendenti. E durante la festa i dipendenti hanno indossato le maglie della Roma e dell'Everton, tra le quali spiccano quelle di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. "La scorsa settimana abbiamo celebrato All Associates Day, in onore degli incredibili compagni di squadra che rendono la famiglia Friedkin quello che è! Dai traguardi raggiunti in maglie personalizzate alle amichevoli rivalità - tifosi dell'Everton da una parte e romanisti dall'altra - siamo orgogliosi della passione e dell'unità tra i nostri team globali", si legge nel post condiviso su Instagram.

