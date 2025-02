Instagram, Hummels segue la partita del Borussia Dortmund: "Mentre scrivevo è arrivato il sesto gol" (FOTO)

Mats Hummels non dimentica il suo passato e, come accaduto in altre occasioni, ha seguito la partita del Borussia Dortmund sul suo tablet. I gialloneri hanno strapazzato per 6-0 l'Union Berlino nel match valido per la ventitreesima giornata di Bundesliga e il difensore centrale della Roma ha pubblicato una storia su Instagram proprio pochi istanti prima della rete realizzata da Beier: "E mentre scrivevo è arrivato il gol numero 6", la didascalia che accompagna la foto.