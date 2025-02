Social, Gourna-Douath esulta per la vittoria contro il Parma: "Lavoro fatto". Celik: "Continuiamo così". E Dybala applaude la squadra (FOTO)

La Roma sbanca lo Stadio Tardini battendo 0-1 il Parma grazie alla perla di Matias Soulé su punizione e conquista la terza vittoria consecutiva in trasferta in campionato. Al termine della gara Lucas Gourna-Douath ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della partita: "Lavoro fatto. Testa alla prossima", la didascalia che accompagna le foto.

Applaude da casa, invece, Paulo Dybala, il quale è rimasto a Roma in seguito alla forte contusione al ginocchio sinistro rimediata contro il Porto.

"Vittoria con clean sheet. Continuiamo così", il messaggio di Mehmet Zeki Celik.

A win with a clean sheet ? Let’s keep going ?❤️? @OfficialASRoma pic.twitter.com/mBaPkKUY86

— Mehmet Zeki Çelik (@mzekicelik17) February 16, 2025