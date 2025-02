Instagram, Dybala esulta per il passaggio del turno: "Di forza, grande atteggiamento!". Paredes: "Siamo la Roma". Celik: "Ottavi, arriviamo!", El Shaarawy: "Avanti Roma" (FOTO)

La Roma ha sconfitto il Porto per 3-2, assicurandosi il passaggio del turno, grazie anche a una doppietta di Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha festeggiato la prestazione e la vittoria della Roma con un post su Instagram: "Di forza, grande atteggiamento!! Andiamo avanti e pensiamo a lunedì. Grande Roma". Ora i giallorossi aspettano il sorteggio di domani per sapere se affronteranno l'Athletic Club o la Lazio per un derby in versione europea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

"SIAMO LA ROMA. Prossimamente gli ottavi di Europa League", scrive Leandro Paredes su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leandro Paredes (@leoparedes20)

Esulta anche Mehmet Zeki Celik per la qualificazione al prossimo turno: "Ottavi di finale, arriviamo!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mehmet Zeki Çelik (@zekicelik17)

Anche il Faraone El Shaarawy ha mostrato su Instagram la sua grande soddisfazione per la vittoria in Europa League contro il Porto: "Avanti Roma".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stephan El Shaarawy (@stewel92)

Titolare a sorpresa dopo il problema fisico accusato da Artem Dovbyk durante la rifinitura, Eldor Shomurodov si è reso protagonista di una buona prestazione condita dall'assist per il gol del temporaneo 1-1. Questo il commento dell'uzbeko su Instagram: "Che serata!".