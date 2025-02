Alla fine di Milan-Roma le telecamere hanno mostrato l'abbraccio e il saluto affettuoso tra Ranieri e Sergio Coinceiçao, entrambi subentrati nel corso della stagione. Come ha poi svelato il tecnico giallorosso a fine partita, Ranieri ha fatto i suoi complimenti al collega per aver "sistemato la squadra". E su Instagram, Coinceçao ha dedicato una storia in serata proprio all'allenatore giallorosso: "Grande signore. Grazie per tutto quello che fai nello sport che tanto amiamo".