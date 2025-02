Instagram, Cassano celebra il lavoro del preparatore atletico Catalano: "Da quando è arrivato lui, Dybala sta bene" (VIDEO)

Durante la trasmissione Viva el Futbol Antonio Cassano ha dedicato un'attenzione particolare al lavoro di Massimo Catalano, preparatore atletico e collaboratore di Ranieri, che dopo le esperienze alla Sampdoria e al Cagliari lo ha voluto anche a Roma. Cassano ha spiegato: "Ranieri da quando è arrivato ha messo le persone giuste al posto giusto. Conosco il preparatore Massimo Catalano, ce l'ho avuto alla Sampdoria. È una persona di un'umiltà straordinaria, eccezionale. Da quando è arrivato lui, Dybala sta bene fisicamente e è forte nelle gambe. Questo significa che il lavoro paga". Sull'attaccante argentino però Cassano ha ribadito la sua opinione, nonostante l'ottimo periodo di forma della Joya: "A inizio stagione dicevo che doveva andare via per lasciare spazio a Soulé e lo penso ancora, ma oggi come oggi la Roma gira attorno a Dybala, questa è la realtà dei fatti".

