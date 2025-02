Instagram, Baldanzi festeggia la vittoria contro il Monza: "3 punti importanti". Soulé: "+3, daje Roma, insieme". Shomurodov: "Forza Roma". Saelemakers: "Prestazione da grande squadra" (FOTO)

La Roma ha superato il Monza per 4-0 nella 26ª giornata di Serie A, raggiungendo quota 10 risultati utili consecutivi. Uno dei protagonisti è stato Tommaso Baldanzi, schierato titolare da mister Ranieri e autore di una buona prestazione. Il centrocampista giallorosso ha festeggiato il successo condividendo alcune foto della gara su Instagram e sottolineando l'importanza per la rincorsa in campionato: "3 punti importanti".

Anche Soulé, che si è distinto per una prestazione convincente e un bell'assist a Shomurodov, si è unito ai festeggiamenti social per questa vittoria: "+3, daje Roma, insieme".

Anche Eldor Shomurodov, di nuovo titolare e tornato al gol, si è unito al coro: "Forza Roma".

Anche l'autore del gran gol che ha sbloccato la partita, Alexis Saelemaekers, ha condiviso sul suo profilo Instagram la gioia per questo successo: "Vittoria importante oggi e prestazione da grande squadra! Continuiamo...".