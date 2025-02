Francesco Totti e Daniele De Rossi di nuovo insieme. I due ex capitani giallorossi sono apparsi in un post di Vincent Candela su Instagram: i tre ex calciatori si sono ritrovati sul campo da padel per una partita. Il commento del francese: "La prima regola del fight club?" e poi "amici".

Prima la colazione "importante"...



Poi il match, con la vittoria della coppia di Francesco Totti: sconfitta per De Rossi e Candela.