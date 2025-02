Festeggia anche Mats Hummels. Il difensore tedesco oggi non era con il resto del gruppo a Venezia per scelta di Claudio Ranieri, che ha deciso di concedere a lui e a Paredes dei giorni di "vacanza" per ricaricare le pile. Hummels ha postato una foto su Instagram con il seguente commento: "Guardando i ragazzi giocare una buona partita e ottenere una vittoria importante fuori casa"

