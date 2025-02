Fiorentina, Kean vittima di insulti razzisti sui social dopo il match contro l'Inter: "Ancora nel 2025…" (FOTO)

Il calcio italiano torna a far parlare di sé per l’ennesimo episodio di razzismo. In questa occasione la vittima è Moise Kean, centravanti della Fiorentina e della Nazionale: l’attaccante ha ricevuto numerosi insulti discriminatori da parte dei tifosi dell’Inter al termine della partita conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei nerazzurri e ha pubblicato nelle storie Instagram numerosi screen dei messaggi ricevuti. “Ancora nel 2025…”, il commento del bomber della Viola.

La Fiorentina si è ovviamente schierata al fianco del proprio attaccante e, tramite una nota ufficiale, ha già comunicato i primi provvedimenti nei confronti degli autori degli insulti: "La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti".