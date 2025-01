Instagram, il Friedkin Group celebra l'Everton Stadium: "Una nuova era. Lo stadio cambierà le carte in tavola" (VIDEO)

Nell'annata 2025/26 l'Everton cambierà casa e lascerà lo storico Goodison Park per trasferirsi all'Everton Stadium, situato a Bramley-Moore Dock. L'impianto da 52.888 posti sarà ufficialmente aperto a partire dalla prossima stagione e il Friedkin Group, che ha contribuito alla costruzione, ha dedicato un post su Instagram proprio al nuovo stadio dei Toffees: "È una nuova era per l'Everton! Il club terminerà la stagione nello storico Goodison Park prima di trasferirsi al nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock. Il nuovo stadio da 52.888 posti, situato sul lungomare di Liverpool famoso in tutto il mondo, è destinato a cambiare le carte in tavola".

