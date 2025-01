Giornata importante per Nicola Zalewski, attualmente in Olanda con la squadra in vista della sfida di Europa League tra la Roma e l'AZ Alkmaar: è il suo 23° compleanno. La società giallorossa, come di consueto, ha pubblicato su X un post di auguri per l'esterno polacco, al centro di alcune voci di mercato: "Buon compleanno, Nicola!".