X, gli auguri della Roma ad Angelino: "Buon compleanno!" (FOTO)

Giornata speciale per Angelino, il quale festeggia oggi il suo ventottesimo compleanno. Arrivato lo scorso gennaio in prestito dal Lipsia, il terzino spagnolo ha conquistato il club e i tifosi a suon di prestazioni e in estate è stato acquistato a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro. Sono 44 le presenze in maglia giallorossa, arricchite da 4 assist. "Buon compleanno, Angelino!", il messaggio della Roma su X.