VIDEO - Totti sceglie tra i campioni dello sport: "Messi o Ronaldo? Per come gioco io, l'argentino. Totti o Del Piero? Scelgo me"

L'ex capitano della Roma Francesco Totti, brand ambassador di Betsson Sport, ha dovuto scegliere tra due figure rappresentative di diversi sport. Queste le sue decisioni: "Federer o Nadal? Essendo amico di Federer dico lui, anche perché è il tennis. Loro e Djokovic sono tre supereroi, ma Federer racchiude lo sport del tennis".

Passando al calcio la scelta diventa impegnativa, Messi o Ronaldo: "Tutti e due non si possono prendere? Per come gioco io, Messi. Mi troverei bene pure con Ronaldo, sennò io e Messi dietro e Ronaldo davanti. Partiremmo 1-0".

Tornando al tennis si passa a Sinner e Alcaraz: "Due grandi talenti ma Sinner è il numero uno al mondo, poi è italiano". Le scelte proseguono: "Cassano o Balotelli? Cassano. Leclerc o Verstappen? Leclerc perché è ferrarista. Bagnaia o Rossi? Rossi. Hamilton o Schumacher? Schumacher. Jacobs o Tamberi? Jacobs".

Chiusura con una scelta speciale: "Totti o Del Piero? Totti".