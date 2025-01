Il Milan ieri ha battuto l'Inter conquistando la Supercoppa Italiana. Alessandro Florenzi, ex giallorosso, è stato protagonista di un simpatico siparietto con Serse Cosmi, noto tifoso della Roma. Il giocatore del Milan ha scherzato con Cosmi: "Oh mister, abbiamo vinto due derby in due giorni, mica è male questa cosa. Uno ieri e uno oggi". Radio Serie A ha pubblicato il video dello scambio tra i due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio TV Serie A con RDS ⚽️? (@radioseriea)