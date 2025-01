Roma-Eintracht, l'incontro e il selfie di Hummels e Trapp a fine partita: "Sempre bello chiacchierare con te" (FOTO)

Nella serata di ieri è andata in scena la partita tra Roma ed Eintracht Francoforte, valida per l'ultima giornata della first phase di Europa League e terminata con il risultato di 2-0 in favore dei giallorossi. A fine match Mats Hummels ha incontrato il connazionale Kevin Trapp, portiere del club tedesco, e i due si sono scattati un selfie per immortalare il momento: "Sempre bello chiacchierare con te", scrive l'estremo difensore. Non si è fatta attendere la risposta del centrale giallorosso: "Lo stesso vale anche per me".