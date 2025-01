Lazio, nel video per i 125 anni c'è un coro della Roma. Ira dei tifosi sui social e post rimosso (VIDEO)

Lo shock del derby perso deve aver colpito anche chi si occupa di social in casa Lazio. Il club biancoceleste, infatti, in occasione dei 125 anni ha pubblicato un video sui propri canali per il lancio della nuova collezione. Nel video, però, a fare da sottofondo c'era un noto coro romanista sulle note della marsigliese: protagonista un bambino che chiede al papà: "Cos'è questo coro?". "È la nostra storia, la nostra memoria che si tramanda di generazione in generazione", risponde il padre.

Immediata la reazione dei tifosi sotto al post con commenti di sdegno e ira verso il club, costretto a rimuovere il video dopo pochi minuti.

pic.twitter.com/T1aA6LcpaO — CON LA ROMA FINO ALLA MORTE (@RobyAsr_1927) January 7, 2025

Successivamente la Lazio ha pubblicato un altro post, eliminando ogni riferimento al coro romanista. "Perché per noi le sconfitte sono solo l'inizio di un nuovo successo", il messaggio all'interno del nuovo video.