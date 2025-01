L'appello dell'Avv. Contucci: "Non buttate il biglietto del treno per Bologna"

Oggi alle ore 18, la Roma scenderà in campo allo stadio Dall'Ara per affrontare il Bologna in una trasferta ostica. A complicare le cose, anche un divieto di trasferta per tutti i residenti nel Lazio dovuto agli eventi del derby. Ma non tutto potrebbe essere perduto. Su Facebook, l'avvocato Lorenzo Contucci, ha lanciato un appello a tutte le persone che hanno acquistato il treno per raggiungere Bologna, invitandole a non buttare il biglietto. Questo perché potrebbero esserci degli sviluppi positivi per quanta riguarda la presenza del tifo romanista a Bologna. Nei giorni scorsi, infatti, in molti si sono attivati per cercare di fare ricorso al TAR e garantire la normale popolazione del settore ospiti.