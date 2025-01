Nonostante siano passati ormai più di due anni dalla sua ultima partita in giallorosso, Gonzalo Villar non ha dimenticato il suo passato. Lo spagnolo infatti (64 presenze nella Capitale dal 2020 al 2022) ha assistito in TV al derby di ieri sera tra Roma e Lazio, come confermato da una storia su Instagram con due cuori giallorossi di supporto alla sua ex squadra.