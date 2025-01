Sorrisi a distanza tra Stephan El Shaarawy e Sardar Azmoun. L'ex centravanti della Roma, rimasto in giallorosso per una sola stagione e ora giocatore dello Shabab Al-Ahli, ha condiviso su Instagram uno scatto di una videochiamata con il Faraone (in pullman e in tenuta giallorossa). "Mi manchi", ha scritto Azmoun.