Non conta dove sei o con chi, il fascino del pallone rimarrà sempre intatto. E vale anche per Francesco Totti che è stato immortalato in un video in cui palleggia per strada, in uno spiazzale del quartiere Flaminio, insieme ad altri ragazzi e ad Alessandro Del Piero, con cui era impegnato per uno spot pubblicitario. Intorno, intanto, ai passanti non sfugge che, nonostante il cappellino nero, quel tocco è proprio quello indimenticabile di Francesco Totti.

