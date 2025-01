Un 2025 iniziato alla grande per Mile Svilar. Non solo la vittoria nel derby, ma soprattutto la notizia che diventerà papà. A comunicarlo lo stesso portiere giallorosso e la compagna June, che su Instagram hanno annunciato di aspettare il loro primo bambino: "Ci siamo sempre sentiti come se fossimo fatti per questo...Baby Svilar, ti amiamo tremendamente. Grazie Dio per questa bellissima benedizione. Grazie 2024, non vediamo l'ora che arrivi il 2025."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da June Peeters (@peetersjune)