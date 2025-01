Instagram, Sensi: "Spero che Pisilli e Baldanzi rappresenteranno il futuro della Roma" (FOTO)

Rosella Sensi, ex presidentessa della Roma, ha pubblicato su Instagram un post per commentare la serata di ieri sera, ovvero la celebrazione del 25° anniversario dell'Unione Tifosi Romanisti, a cui hanno preso parte anche Pisilli e Baldanzi. Ecco il suo commento:

"Una serata importante e un’occasione per sentire ancora una volta tutto il vostro affetto. Ieri sono stata invitata ai festeggiamenti del 25° anniversario dell’Unione Tifosi Romanisti e mi sono commossa nell’abbracciare tanti tifosi e nel sentire le loro parole di amore e gratitudine verso di me, la mia famiglia e soprattutto nei confronti di papà. Grazie a tutti per la bellissima serata, al presidente Fabrizio Grassetti e a tutto il direttivo che mi hanno anche permesso di conoscere due giovani come Pisilli e Baldanzi che spero rappresenteranno il futuro della nostra Roma".