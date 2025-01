Serata dal sapore particolare per Saelemaekers che tornava a Bologna da avversario dopo la scorsa stagione vissuta al Dall'Ara. Su Instagram, l'autore del gol del momentaneo 0-1 ha postato una foto della partita scrivendo: "Molte emozioni per me questa sera! Ora rimaniamo concentrati! Lavoriamo duro verso la prossima".

