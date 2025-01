La Roma batte 2-0 l'Eintracht Francoforte e strappa la qualificazione ai playoff di Europa League, dove incontrerà una tra Ferencvaros e Porto. Al termine della partita Manu Koné ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui esprime tutta la sua gioia per la vittoria odierna: "Successo importante in Europa League".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manu Kone (@manu_kne)