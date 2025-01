Lunedì la Roma Femminile ha trionfato in Supercoppa battendo la Fiorentina 3-1 e oggi arrivano anche i complimenti del Friedkin Group tramite Instagram. "La nostra Roma Femminile vince la Supercoppa Italiana, una prestigiosa sfida tra le vincitrici dei due trofei nazionali, per la seconda volta in tre anni in finale contro la Fiorentina", il messaggio affidato ai social per celebrare le ragazze allenate da Alessandro Spugna.

