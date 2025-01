Instagram, Hummels suona la carica in vista di Roma-Eintracht Francoforte: "Andiamo!" (FOTO)

Oggi alle ore 21 la Roma affronta l'Eintracht Francoforte allo Stadio Olimpico nella partita valida per l'ultima giornata della first phase di Europa League. Dopo il turno di riposo concesso a Udine, Mats Hummels è pronto a tornare in campo dal primo minuto e a poche ore dal calcio di inizio ha suonato la carica con una storia su Instagram: "Andiamo!", la didascalia che accompagna la foto.