Mats Hummels non dimentica il suo passato e continua a seguire la stagione del Borussia Dortmund. Questa sera il club tedesco è ospite del Bologna al Dall'Ara nella settima giornata della fase campionato di Champions League e il difensore giallorosso ha condiviso su Instagram uno scatto mentre segue il match: "Andiamo", il messaggio per caricare gli ex compagni del Borussia.