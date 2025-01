Instagram, Hummels piange la scomparsa della leggenda del Borussia Dortmund de Beer: "Riposa in pace Teddy" (FOTO)

Lutto in casa Borussia Dortmund. Nella giornata del 30 dicembre si è spento all'età di 60 anni Wolfgang de Beer, leggendario portiere del BVB. In seguito al ritiro "Teddy" è rimasto nel club ricoprendo dal 2001 al 2018 il ruolo di preparatore dei portieri e successivamente divenne responsabile del dipartimento che si occupava del rapporto con la tifoseria. Tra i numerosi messaggi di cordoglio spicca quello di Mats Hummels, il quale ha voluto ricordare de Beer tramite una storia su Instagram: "Riposa in pace Teddy. Tutti erano felici quando entravi nella stanza ed è così che vogliamo ricordarti".