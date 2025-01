Instagram, Hummels e l'amore per il Borussia Dortmund: il difensore segue il match contro l'Holstein Kiel in tv (FOTO)

Come già accaduto in questa stagione, Mats Hummels continua a seguire il 'suo' Borussia Dortmund nonostante la distanza. Anche oggi il difensore centrale tedesco fa il tifo da casa e, come testimoniato proprio da una storia Instagram pubblicata dal calciatore, sta guardando in televisione la partita tra Holstein Kiel e BVB, valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga.