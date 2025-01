"Roma-Lazie 2-0", con un cuore e la sua firma, sul cartello dell'ASB Classic: così esulta Flavio Cobolli su Instagram. Il tennista romano e romanista, impegnato in Nuova Zelanda per il torneo tennistico, ha esultato per la vittoria della Roma nel derby di ieri grazie alle reti di Pellegrini e Saelemaekers.