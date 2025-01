Instagram, El Shaarawy celebra il compleanno del Padova: "115 anni di storia, auguri" (FOTO)

Il Padova compie 115 e tra i tanti messaggi di auguri spicca quello di Stephan El Shaarawy. Il Faraone ha giocato nel club veneto in prestito nella stagione 2010/11 ed è stato tra i protagonisti dell'incredibile cavalcata fino alla finale playoff di Serie B, persa per 2-0 contro il Novara nella gara di ritorno. Il classe '92 mise a referto 9 gol e 2 passaggi vincenti in 30 presenze e ha lasciato un grande ricordo con la maglia biancorossa. "115 anni di storia, auguri", il messaggio di El Shaarawy su Instagram.